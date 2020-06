Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Frau wird von Linienbus erfasst

Offenburg (ots)

Am Freitag wurde um 17:10 Uhr eine Fußgängerin in der Hauptstraße in Offenburg von einem mit Schrittgeschwindigkeit fahrenden Linienbus erfasst und zu Boden geworfen. Beim Unfall brach sich die Passantin den Unterschenkel; sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache laufen.

