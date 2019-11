Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ausreißer meldet sich bei Bundespolizei

Köln (ots)

Donnerstagnacht meldete sich ein 16-Jähriger bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof und gab an, von zu Hause weggelaufen zu sein. Die Polizisten nahmen den Ausreißer in Gewahrsam.

Der Jugendliche klingelte an der Containerwache der Bundespolizei und bat um Hilfe. Nachdem er von zu Hause weggelaufen war, habe er keine Möglichkeit mehr nach Hause zu kommen und wusste nicht weiter. Da die Erziehungsberechtigten nicht erreicht werden konnten, nahmen die Beamten den Jungen aus Köln in Gewahrsam und brachten ihn vorübergehend in einer Jugendschutzstelle unter.

