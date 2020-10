Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Raub in Trittau

Ratzeburg (ots)

19. Oktober 2020 | Kreis Stormarn - 17.10.2020 - Trittau Am 17.10.2020, gegen 21:15 Uhr kam es in Trittau in der Kirchenstraße beim dortigen Edeka-Supermarkt zu einer Raubstraftat zum Nachteil von zwei 16-jährigen Jugendlichen. Dank Zeugenangaben und schnellem Eingreifen der Trittauer Polizei konnte der Täter gestellt und die Wertgegenstände den Eigentümern wieder ausgehändigt werden.

Nach bisherigen Ermittlungsstand schlug ein 20-Jähriger aus dem Trittauer Umland zwei Trittauern mehrfach ins Gesicht und raubte anschließend zwei Umhängetaschen, eine Jacke und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Täter setzte sich zunächst auf den nahegelegenen Parkplatz des Schützenplatzes ab und konnte durch die Trittauer Polizei ausfindig gemacht werden.

Bei Sichtung des Trittauer Streifenwagens flüchtete der Täter in ein nahegelegenes Waldstück, konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten eingeholt und gestellt werden. Während der Befragung des Täters konnten in unmittelbarer Nähe das Diebesgut aufgefunden werden.

Nach der Personalienfeststellung wurde der Beschuldigte entlassen.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Ahrensburg aufgenommen.

