Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Tankstellengebäude

Ratzeburg (ots)

19. Oktober 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.10.2020 - Groß Sarau

Heute, in den frühen Morgenstunden ist es in Groß Sarau zu einem Einbruch in ein Tankstellengebäude gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:50 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über eine Tür in die Tankstelle in der Hauptstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie eine noch nicht feststehende Menge an Tabakwaren. Der entstandene Sachschaden, den die Eindringlinge anrichteten, beläuft sich auf etwa tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

