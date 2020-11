POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Aalen

Wolpertshausen: Verkehrsunfall

15 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 06:45 Uhr auf der L2218 zwischen Ilshofen und Wolpertshausen ereignete. Ein 25-jähriger Honda-Fahrer war in einer Fahrzeugkolonne in Richtung Wolpertshausen hinter einem 55-jährigen Mazda-Fahrer und einem 58-jährigen Omnibus-Fahrer unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass der 55-Jährige verkehrsbedingt anhielt. Er streifte zunächst den 58-jährigen Omnibusfahrer und anschließend kollidierte er mit dem 55-jährigen Mazda-Fahrer.

