Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201015-2: Einbrecher flüchteten nach Gerangel mit einem Zeugen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einem 63-jährigen Zeugen fielen zwei Männer auf, die in eine Lagerhalle eines 72-Jährigen einbrachen und flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Zeuge befuhr am Mittwochnachmittag (15. Oktober) um 14:15 Uhr das Parkplatzgelände eines Gastronomiebetriebes in der Sürther Straße. Dort bemerkte er einen schwarzen Audi mit Schleidener Kennzeichen und einen darin sitzenden Mann. Da das Zugangstor einer angrenzenden Lagerhalle mit dort abgestelltem Gastronomiebedarf und Arbeitsmaschinen offen stand, wollte der 63-Jährige die Situation klären. Ein Mann lief daraufhin auf den 63-Jährigen zu und schlug ihn unvermittelt. Der Wagen fuhr in Richtung Bergerstraße davon. Einer weiteren Person, die aus der Lagerhalle gelaufen kam, gelang nach kurzem Schlagabtausch ebenso die Flucht in Richtung des angrenzenden Telekomgeländes. Der 63-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er informierte die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Der Zeuge suchte später selbständig einen Arzt auf.

Die beiden Täter waren zwischen 40 und 50 Jahre alt. Einer war von kräftiger Statur, hatte graue kurze Haare und war mit einer braunen Jacke bekleidet. Der andere Mann war von schlanker Statur und hatte hellblonde kurze Haare. Beide sprachen akzentfreies Deutsch.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariates 23 in Brühl hinsichtlich der Tatbeute und Identität der Täter dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

