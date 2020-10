Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201015-1: Zeugin verhinderte Fahrraddiebstahl - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Zeugin (21) sah zwei Jugendliche (14/17), die ein Fahrradschloss aufbrachen und mit dem Fahrrad einer 55-Jährigen flüchten wollten.

Am Mittwoch (14. Oktober) sah eine Zeugin (21) um 15:15 Uhr zwei Jugendliche am Fahrradabstellplatz vor dem Haupteingang der Realschule in Liblar in der Jahnstraße. Sie brachen das Schloss eines dort abgestellten Fahrrades auf. Kurz vor Antritt ihrer Flucht bemerkten die beiden die Zeugin und warfen ihre Beute in ein nahegelegenes Gebüsch. Die Zeugin wählte den Notruf 110 und informierte die Polizei über das Geschehnis. Polizeibeamte machten daraufhin die beiden sehr gut beschriebenen Jugendlichen in einer Gruppe aus, die sich auf der Bahnstraße aufhielt. Darauf angesprochen, gaben beide (14/17) den Aufbruch zu. Noch vor Ort übergaben die Beamten den 14- und 17-Jährigen ihren Erziehungsberechtigen. Das Rad konnte im Gebüsch liegend am Schulhof aufgefunden und einer 55-jährigen Berechtigen ausgehändigt werden. Die Jugendlichen müssen sich in einem Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls von Fahrrädern verantworten.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der 21-jährigen Zeugin. Sie informierte sofort die Polizei und gab eine detaillierte Täterbeschreibung ab. Nur so war es den eingesetzten Beamten möglich, zügig und zielgerichtet die beiden Flüchtigen ausfindig zu machen. (bm)

