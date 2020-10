Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201014-2: Autofahrerin wich entgegenkommendem Wagen aus - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach Angaben der Autofahrerin (33) kam ihr am gestrigen Tage auf der L122 ein Wagen entgegen. Durch ihr heftiges Gegenlenken geriet ihr Wagen außer Kontrolle und kam in einem Grünstreifen auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmittag (13. Oktober) gegen 11:30 Uhr auf der Landesstraße (L) 122 zwischen dem Erftkaree und den BAB-Zufahrten. Die 33-Jährige war mit ihrem Wagen in Richtung Kerpen unterwegs, als ihr eigenen Angaben zufolge ein anderes Auto, welches zum Teil auf ihrem Fahrstreifen fuhr, entgegenkam. Sie wich aus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet durch ihre Lenkbewegungen ins Schleudern und rutschte mit dem Heck voran in die angrenzende Bewaldung. Die 33-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, ihre beiden acht und zwölf Jahre alten Kinder blieben unverletzt. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Zahlreiche Zeugen hielten an und halfen den Insassen bis zum Eintreffen der Polizei. Zum Teil fehlen von ihnen die Personalien, da sie voreilig den Unfallort verließen. Ihre Angaben können jedoch zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens maßgeblich von Bedeutung sein, da zum angegebenen, entgegenkommenden Unfallbeteiligten derzeit keinerlei Beschreibungen vorhanden sind. Daher bitten die Ermittler des Verkehrskommissariates in Hürth diese und weitere Zeugen, sich nachträglich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden, damit ihre Aussagen aufgenommen werden können. (bm)

