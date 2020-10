Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201013-1: Diebe rechneten nicht mit Sicherheitsdienst - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge (23) bemerkte während seines Kontrollgangs zwei unbekannte Männer, die Kabel entwenden wollten. In einem Rohbau auf der Hermann-Löns-Straße entfernten in der Nacht von Montag auf Dienstag (13. Oktober) zwei unbekannte Männer bereits verbaute Kabelstränge. Gegen 03:30 Uhr machte ein 23-jähriger Angestellter einer Sicherheitsfirma seinen Kontrollgang auf dem Gelände und bemerkte die zwei Unbekannten. Diese flüchteten nach seinem Erblicken in Richtung eines Kinderspielparks auf der Hermann-Löns-Straße. Die Männer hatten mehrere Meter Kabel und Kabeltrommeln zum Abtransport neben dem Rohbau bereit gelegt. Einer der Tatverdächtigen war etwa 35 Jahre alt, zirka 185 Zentimeter groß und von korpulenter Statur. Er trug einen hellgrauen Pullover und eine schwarze Jogginghose. Sein Komplize war etwa 45 Jahre alt und ungefähr zehn Zentimeter kleiner. Er trug ebenfalls eine schwarze Jogginghose und einen roten Pullover mit dem Aufdruck eines Fußballvereins. Sollten Sie verdächtige Personen auf der Hermann-Löns-Straße wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 22 in Kerpen zu melden. (akl)

