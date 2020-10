Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201012-4: Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab - Wesseling/Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntagabend (11. Oktober) gerieten gleich zwei Fahrer an unterschiedlichen Unfallörtlichkeiten von der Fahrbahn ab und verletzten sich schwer.

Um 18:15 Uhr fuhr ein 55-jähriger Wesselinger auf der Hauptstraße in Richtung Brühler Straße. In einer leichten Linkskurve verlor der 55-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer am Straßenrand stehenden Laterne. Durch den Aufprall wurde sein Fahrzeug abgeleitet und stieß im Weiteren mit einem Baum zusammen, der durch den Aufprall entwurzelt worden ist. Wenige Meter weiter kam der Wagen durch die mitgerissen Baumwurzel zum Stehen. Als die Beamten an der Unfallörtlichkeit eintrafen, machte der 55-Jährige einen emotional aufgewühlten und desorientierten Eindruck. Außerdem nahmen die Polizisten in seiner Atemluft Alkoholgeruch wahr. Den 55-Jährige brachte ein Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille, so dass eine Ärztin dem 55-Jährigen eine Blutprobe entnahm. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Das Fahrzeug des 55-Jährigen wurde abgeschleppt.

Etwa eine Stunde später ereignete sich ein ähnliches Unfallgeschehen in Erftstadt. Ein 21-Jähriger befuhr die Landesstraße (L) 263 in Richtung Erftstadt-Bliesheim. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte auf dem Dach liegend mit einem Zaun einer Pferdekoppel zusammen. Der 21-Jährige verständigte zunächst seine Schwester (24), die sich sofort zur Unfallstelle begab. Als sie ihren verletzten Bruder vorfand, alarmierte sie umgehend die Rettungskräfte. Diese brachten den 21-Jährigen zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizisten ebenfalls Hinweise auf eine mangelnde Verkehrstüchtigkeit, so dass ein Arzt dem 21-Jährigen eine Blutprobe entnahm. Das Fahrzeug des jungen Fahrers musste durch die erheblichen Unfallschäden abgeschleppt werden. Die Ermittlungen hat in beiden Fällen das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

