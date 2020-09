POL-LIP: Lage. Junge fährt auf Fahrrad davon.

Polizei Lippe

Freitagmorgen ereignete sich an dem Kreisverkehr Detmolder Straße/B 239 ein Verkehrsunfall, für den die Polizei Zeugen sucht. Gegen 7:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Detmold mit seinem VW Passat die Detmolder Straße in Richtung des Kreisels. Unmittelbar vor dem Einfahren in den Kreisverkehr fuhr ein Kind auf einem Fahrrad über den dortigen Fußgängerüberweg. Das Kind kam aus der Luisenstraße und fuhr in Richtung des Schulzentrums. Der VW-Fahrer erfasste das Mountainbike des Jungen, so dass das er auf die Motorhaube des Autos stürzte. Der 20-Jährige erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Jungen und sagt noch, dass er das Auto kurz zur Seite fahren wolle, um den fließenden Verkehr nicht zu beeinträchtigen. Als er zur Unfallstelle zurückkam, war das vermutlich unverletzt gebliebene Kind mit dem Fahrrad verschwunden. Der Junge ist 10-12 Jahre alt und hat blondes kurzes Haar. Zur Unfallzeit trug er eine lange blaue Jacke, eine dunkle Jeans sowie einen Fahrradhelm. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zur Identität des Jungen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

