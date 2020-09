Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Talle. Auto aufgebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Montagmorgen einen auf einer Hofzufahrt der Straße Niedertalle geparkten PKW auf. Gegen 3 Uhr hebelten sie an einer Tür des Fahrzeugs, so dass das Glas einer Seitenscheibe splitterte. Neben einem iPhone erbeuteten die Diebe auch Bargeld. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

