Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Baustellendiebe aktiv.

Lippe (ots)

Am vergangenen Wochenende suchten bislang Unbekannte gleich zwei Baustellen im Stadtgebiet heim. An einer Baustelle an der Hornschen Straße knackten sie das Schloss eines Baucontainers und stahlen Werkzeug im Wert von zirka 2.000 Euro. Unter anderem erbeuteten die Täter eine Schmutzwasserpumpe, eine elektrische Motorsäge sowie einen Motorbesen. Von einer Baustelle an der Bad Meinberger Straße stahlen Diebe die Schaufel eines Radladers im Wert von etwa 3.000 Euro. Diese hat ein Eigengewicht von mehreren Tonnen, so dass die Diebe mit einem entsprechenden Fahrzeug am Tatort gewesen sein müssen. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Ihre Beobachtungen zu beiden Fällen richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

