Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung an öffentlichem Bücherschrank

Bad Münder/Eimbeckhausen (ots)

Am 06.06.2020, gegen 22:15 Uhr, wurde in Eimbeckhausen ein öffentlicher Bücherschrank durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt. Da sich das Feuer vermutlich aufgrund von Sauerstoffmangel nicht weiter ausbreiten konnte, kam es zu keinem größeren Schaden. Die Feuerwehr war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 400EUR geschätzt. Der Bücherschrank wurde von einer ortsansässigen Hebammenpraxis gestiftet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen können sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Polizeikommissariat Bad Münder unter: 05042/93310 wenden.

