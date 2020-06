Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg-Brochterbeck, Verkehrsunfall mit Verletzten

Tecklenburg (ots)

Am späten Mittwochabend (24.06.2020) hat sich im Kreuzungsbereich Wechter Straße/Im Bocketal ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 22.00 Uhr fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Tecklenburg die Straße im Bocketal. Im Kreuzungsbereich mit der vorfahrtberechtigten Wechter Straße kam es zur Kollision mit einem Motorrad. Dieses wurde von einem 59-jährigen Mann aus Hagen a.T.W. in Richtung stadtauswärts gefahren. Der Zweiradfahrer und seine 55-jährige Mitfahrerin erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurden zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden werden auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell