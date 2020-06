Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl aus einem Neubau

Ochtrup (ots)

In einen Rohbau an der Bentheimer Straße sind in der Nacht zum Donnerstag (25.06.2020) unbekannte Diebe eingestiegen. Die Täter öffneten an dem Rohbau eines der bereits montierten Fenster und begaben sich dann in die Räume. Aus dem Gebäude entwendeten sie mehrere Werkzeugmaschinen und Werkzeuge im Wert von einigen Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

