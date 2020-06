Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, versuchter Einbruch

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Einbrecher wollten in der Nacht zum Donnerstag (25.06.2020) in den K&K-Markt an der Tecklenburger Straße einbrechen. Am Morgen, gegen 06.00 Uhr, wurde eine Zeugin auf die nächtlichen Aktivitäten der Diebe aufmerksam. An der Eingangstür des Marktes befanden sich erhebliche Schäden. Die Scheibe war eingeschlagen und die Schiebetür deutlich verbogen. In die Geschäftsräume waren die Unbekannten aber offenbar nicht gegangen. Die Polizei sucht Zeugen, die auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden sind. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

