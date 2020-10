Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201012-3: Drogendealer mit E-Scooter unterwegs - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Streifenbeamte hatten den richtigen Riecher, als sie den Fahrer eines E-Scooters überprüfen wollten.

Die Beamten beabsichtigen Freitagnacht (09. Oktober) um 22:15 Uhr auf der Antoniusstraße einen Mann auf seinem E-Scooter anzuhalten und zu überprüfen. Beim Anblick der Polizisten wendete er und fuhr davon. Die Beamten liefen hinterher und holten ihn schnell ein. Der 26-jährige, polizeibekannte Mann, stand erkennbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In seiner Kleidung führte er neben sechs Schnellverschlusstütchen mit Marihuana auch Bargeld in kleiner Stückelung, eine Feinwaage und eine Marihuanareibe (Crusher) mit sich. Mit einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Sindorf war der Mann einverstanden. Zusammen mit einem Drogenspürhund betraten die Beamten die Wohnung und fanden im Gefrierfach seines Kühlschrankes Amphetaminpaste. Indizien genug für die Beamten, um eine Anzeige wegen illegalen Handeltreibens mit Cannabis einzuleiten. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 13 in Hürth aufgenommen. (bm)

