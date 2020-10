Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201011-2: Spritztour endete mit einem Verkehrsunfall

Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (10. Oktober) gegen 23:30 Uhr verließ ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem 17-jährigen Freund eine Geburtsfeier. Er nahm den PKW-Schlüssel seiner Oma aus dem Hausflur mit. Auf der Grosmanstraße stiegen beide in das dort abgestellte Fahrzeug ein. Der Jugendliche fuhr mit dem PKW seiner Oma aus der Parklücke, wendete auf der Ursulastraße und wollte anschließend den PKW wieder in die Parklücke fahren. Hierbei stieß der PKW mit der Fahrzeugfront gegen einen dort abgestellten PKW. Die Airbags lösten aus, beide Insassen blieben unverletzt. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von je circa 8000 Euro. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und informierten die Polizei. Beide Insassen wurden an der Unfallstelle angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,44%o. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem verfügt er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Eine Anzeige wurde gefertigt. (dh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell