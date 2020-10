Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201010-1: Kind flüchtete nach Verkehrsunfall - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der etwa achtjährige Junge ließ eine Frau verletzt zurück. Die Erziehungsberechtigen des Jungen werden gebeten, sich bei Bekanntwerden des Unfalls an das Verkehrskommissariat in Hürth zu wenden.

Eine 82-jährige Anwohnerin eines Hauses am Westring betrat am Freitagmorgen (09. Oktober) um 07:45 Uhr den Gehweg, um an die dortigen Müllcontainer zu gelangen. Dort kam ihr auf dem Gehweg ein Kind in unsicherer Fahrweise auf einem grünen Fahrrad entgegen und stieß mit der Seniorin zusammen. Die 82-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu, die durch einen Notarzt vor Ort behandelt werden mussten. Der Junge hingegen setzte seine Fahrt in Richtung Poststraße fort.

Das Verkehrskommissariat in Hürth bittet neben den Erziehungsberechtigten weitere Zeugen, sich mit den Ermittlern telefonisch unter 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

