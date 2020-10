Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201009-5: Baum stürzte auf ein fahrendes Auto - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 42-jährige Kerpenerin ist mit einem Schrecken davongekommen. Die 42-Jährige fuhr mit ihrem Auto am Donnerstag (08. Oktober) um 12:30 Uhr auf der Landesstraße (L) 163 in Fahrtrichtung Türnich. Plötzlich stürzte ein Ausleger eines Baumes auf den Wagen der Kerpenerin. Glücklicherweise streifte der große Ast nur einen Teil des Autos und die 42-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Wagen entstand jedoch ein Sachschaden, so dass er abgeschleppt werden musste. Die L 163 war während der Räumarbeiten der Straße für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell