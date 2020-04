Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Litzelstetten

Landkreis Konstanz) Sachbeschädigung am Grillplatz (10.04.-14.04.2020)

Konstanz-Litzelstetten (ots)

Eine Holzlagerhütte sowie ein Toilettenhäuschen wurden über das Osterwochenende im Bereich des Grillplatzes "Purren" von unbekannten Personen besprüht. In roter und weißer Farbe sprühten sie das Wort "life" an die Wände. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel. 07531/94299-3, zu wenden.

