Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201011-1: Fahrzeug stand im Gleisbett

Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (10. Oktober) gegen 03:10 Uhr meldete ein Zeuge in Fischenich einen roten VW Passat im Gleisbett. Vor Ort stellten Polizeibeamte fest, dass der PKW die Gennerstraße in Richtung Bonnstraße gefahren ist. Hinter dem Bahnübergang kam der PKW in einer S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Anschließend fuhr er über die Gennerstraße wieder nach links und blieb hinter einem Graben, teilweise auf den Gleisen, stehen. Die Airbags hatten ausgelöst. Personen konnten am Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Eine Fahndung nach den Insassen verlief negativ. Während der Unfallaufnahme wurde die Gennerstraße und die Bahnstrecke der Linie 18 gesperrt. Der PKW wurde sichergestellt und abgeschleppt, er war nicht mehr fahrbereit. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Beschädigungen entstanden ebenfalls am Baum und an den Schienen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen nach dem Fahrer aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter 02233 / 52-0 zu melden. (dh)

