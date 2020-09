Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Herumschreiender Lokalgast von Polizei in Gewahrsam genommen (62/1609)

Speyer (ots)

16.09.2020, 17:50 Uhr

Der Besuch eines 53-jährigen Mannes aus Heusenstamm in einem Lokal in der Ludwigstraße endete für diesen am Mittwochabend im polizeilichen Gewahrsam. Zuvor wurde hatte dieser lautstark in dem Lokal herumgeschrien und dieses trotz Aufforderung nicht verlassen. Der unliebsame Gast konnte durch eine Polizeistreife dann in der Ludwigstraße festgestellt werden, wie er sich seiner Schuhe entledigt hatte und diese in Richtung von Passanten und Fahrzeugen warf, ohne das diese jedoch getroffen wurden. Zudem pöbelte er Passanten an. Gegenüber den Polizeibeamten gebar sich der Mann bei seiner Kontrolle äußerst sprunghaft. Nachdem ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,89 Promille ergab, verhielt er sich im weiteren Verlauf der Kontrolle völlig unkooperativ und aggressiv, sodass er letztlich durch in Gewahrsam genommen werden musste.

