Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Räubersicher Diebstahl von Handy Am Strandbad

Frankenthal (ots)

Am Mittwochabend, dem 16.09.2020, um 21:11 Uhr, halten drei 19-Jährige sich im Bereich der Straße "Am Strandbad" 108 auf, als ein bislang unbekannter Täter sich diesen nähert. Der unbekannte Täter nimmt sodann die von den drei 19-Jährigen getragenen Kappen an sich und händigt sie trotz Aufforderung nicht mehr aus. Kurze Zeit später nimmt der Täter das Handy eines der Geschädigten an sich und würgt den Geschädigten, als dieser nach seinem Handy greift. Im Gerangel kann der Geschädigte sein Handy zurückgewinnen. Der Täter ergreift daraufhin mit seinem Pedelec die Flucht.

Den Angaben der Geschädigten zufolge ist der Täter männlich, im mittleren Alter, hat eine Glatze und hat die Statur eines Bodybuilders. Getragen habe er ein weißes Unterhemd mit der schwarzen Aufschrift "Clavin Klein", eine kurze Hose und eine Goldkette. Neben dem Pedelec führte er eine Musikbox mit sich.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

