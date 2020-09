Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall zwischen PKW und 11-jähriger Radfahrerin

Frankenthal (ots)

Am Mittwochmorgen, dem 16.09.2020, gegen 07:10 Uhr, kommt es in der Benderstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem 77-jährigen Fahrer eines Peugeot 206 und einer 11-jährigen Radfahrerin, als diese die Fahrbahn auf dem Zebrastreifen überquert. Infolge der Kollision beider Fahrzeuge erleidet die 11-jährige Frankenthalerin Schürfwunden und wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem PKW entsteht ein Schaden von ca. 200 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Beamten bei dem 77-Jährigen körperliche Mängel fest, wodurch der Verdacht besteht, dass dieser nicht zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist.

Die Polizei weist darauf hin, dass nicht nur Alkohol oder andere berauschende Mittel, sondern auch geistige und körperliche Mängel die Fahrtüchtigkeit herabsetzen können. Gegen den 77-jährigen Frankenthaler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

