Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis (47+58/1509)

Speyer (ots)

15.09.2020, 17:30 und 20:30 Uhr

Gleich zwei Verkehrsteilnehmer ohne erforderliche Fahrerlaubnis stellte die Polizei bei Verkehrskontrollen am Dienstag im Stadtgebiet Speyer fest. Bei der Verkehrskontrolle eines 49-jährigen Opel-Fahrers aus Kallstadt gegen 17:30 Uhr in der Maximilianstraße fiel den Beamten auf, dass der Fahrer bereits seit längerem seinen festen Wohnsitz aus dem Ausland nach Deutschland verlegt hatte, jedoch seine ausländische Fahrerlaubnis nicht umschreiben ließ. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch ein gegen 20:30 Uhr in der Wormser Landstraße kontrollierter 58-jähriger Motorrollerfahrer aus Speyer muss sich wegen gleichem Vorwurf verantworten. Eine Fahrerlaubnis konnte dieser nicht vorweisen. Da der Motorroller jedoch ca. 40 km/h fuhr, wäre eine Fahrerlaubnis für den Betrieb des Zweirads erforderlich gewesen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

