Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kellerraum aufgebrochen und Anglerausrüstung entwendet (52/1509)

Speyer (ots)

12.09 - 15.09.2020

Unbekannte/r Täter betrat/en den Kellerraum eines Hochhauskomplexes in der Bernatzstraße und brachen dort ein durch ein Vorhängeschloss gesichertes Kellerabteil auf. Aus diesem wurde Angelausrüstung im Wert von ca. 1000EUR entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben könne. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

