Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht auf B9 (16/1509)

Speyer (ots)

15.09.2020

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr vermutlich am Morgen des 15.09 von der A61 kommend die Abfahrt auf die B9 in Richtung Germersheim. In dortiger Rechtskurve kam er dann nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei Leitpfosten und die Grünfläche. Hierdurch gelangte Erdreich auf die Fahrbahn der Abfahrt, welche durch die Straßenmeisterei gereinigt werden musste. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Schadensverursacher geben können. Solche nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell