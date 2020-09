Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulweg- und Verkehrsüberwachung am Kolb-Schulzentrum (08/1509)

Speyer (ots)

15.09.2020, 07:30 - 08:00

Am Dienstagmorgen führte die Polizei zu Schulbeginn eine Schulwegkontrolle und Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in der Fritz-Ober-Straße am Kolb-Schulzentrum durch. Zwischen 07:30 - 08:00 Uhr konnten dabei zwei Verstöße festgestellt werden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt, ein Kind war nicht vorschriftsmäßig gesichert. Zudem wurden 2 Mängelbericht ausgestellt

Weiterhin fiel ein offensichtlich "tiefergelegter" BMW auf. An dem Fahrzeug wurden nachträglich die Felgen getauscht und ein anderes Fahrwerk verbaut, ohne dass eine Abnahme bezüglich dieser Veränderungen vorgenommen wurde. Hiermit ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen. Gegen den 32-jährige Fahrer aus Speyer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

