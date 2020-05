Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A62/Kusel, Kleintransporter kippt um - Fahrer leicht verletzt

Kusel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam der Fahrer eines Kleintransporters auf der A62 zwischen den Anschlussstellen Kusel und Glan-Münchweiler von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst ein Hinweisschild auf den Parkplatz Potzberg. Beim Versuch sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu steuern krachte er mit seinem Wagen in die Schutzplanken und kippte seitlich um. Der 24 jährige Fahrer war zunächst zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet, konnte jedoch mittels Wärmebildkamera im Nahbereich aufgefunden werden. Nach seinen Angaben wäre er unmittelbar vor dem Unfall am Steuer kurz eingeschlafen. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die A62 in Richtung Pirmasens kurzzeitig gesperrt und der Verkehr wurde zeitweise über den Standstreifen geleitet.|past

