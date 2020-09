Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus Pkw, Sachbeschädigung, Unfälle und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Fellbach: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb öffnete zwischen Montagabend 18:15 Uhr und Dienstagmorgen 06:15 Uhr einen in der Esslinger Straße geparkten Audi. Daraus entwendete er zwei Lautsprecher und Zigaretten im Wert von insgesamt etwa 250 Euro. Ein Schaden am Fahrzeug entstand nicht. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Geparkte Fahrzeuge angefahren

Ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer war am Montagmittag gegen 12:00 Uhr in einer Waschstraße in der Max-Planck-Straße. Als der 85-Jährige aus der Waschstraße fahren wollte, geriet er infolge eines Fahrfehlers nach links gegen einen Bordstein und beschädigt anschließend einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Es gelang dem Fahrer nicht sofort anzuhalten, sodass er einen weiteren geparkten VW beschädigte. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 13 000 Euro.

Schorndorf: Autoscheibe eingeworfen

Die Scheibe eines im Holzbergweg geparkten Ford wurde zwischen Montagabend 19:00 Uhr und Dienstagmorgen 05:30 Uhr von einem bislang unbekannten Vandalen mit einem Stein eingeworfen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kernen im Remstal: Geparkter Pkw beschädigt

Am Samstagabend zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr wurde ein in der Kirchstraße geparkter BMW zerkratzt. Der 57-jährige Fahrzeugbesitzer fand an seinem Fahrzeug einen Zettel angebracht, in dem sich vermutlich der Täter über den geparkten BMW beschwerte. Es entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Waiblingen: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 62 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr am Montag, gegen 17:15 Uhr die Alte Bundesstraße entlang und bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 40-jährige Fahrerin eines Audi A3 verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Die Audi-Fahrerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, sie wurde vor Ort behandelt. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Waiblingen-Neustadt: Feuerwehreinsatz

Ein brennender Mülleimer neben dem Haupteingang der Friedensschule in der Ringstraße löste am Montagabend gegen 20 Uhr einen Feuerwehreinsatz aus. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mülleimer in Brand. Die Feuerwehren Neustadt und Waiblingen kamen mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand, nach bisherigem Kenntnisstand entstand kein Sachschaden.

Berglen: Jugendlicher Motorradfahrer leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag, kurz nach 12 Uhr auf der K 1915. Der Jugendliche fuhr die Kreisstraße von Öschelbronn in Richtung Rettersburg entlang und kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, kam aber nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Blessuren davon.

