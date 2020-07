Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - ungeklärte Unfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 15.07.2020 wurde ein Mercedes Benz in der Lambsheimer Straße in Ellerstadt von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher touchiert dabei den linken Seitenspiegel des Mercedes Vito und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

