POL-PDNW: Lindenberg: Lämmer gestohlen.

Lindenberg (ots)

In der Nacht vom 14.07. auf den 15.07.2020 wurde in der Hauptstraße in Lindenberg ein Lamm aus einem dortigen Gehege gestohlen. Die 47-jährige Geschädigte teilte weiterhin mit, dass auch ca. 50 kg. Futter entwendet und vier Ziegen gemolken wurden. Seit Februar seien bereits insgesamt 10 Lämmer durch unbekannte Täter entwendet worden. Die Eigentümerin der Tiere aus Frankeneck muss bislang einen Schaden von etwa 1500 Euro beklagen. Bei auffälligen Wahrnehmung wird gebeten die Polizeiinspektion Neustadt zu verständigen.

