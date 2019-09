Polizei Essen

POL-E: Essen: Raub auf der Ribbeckstraße - Polizei sucht Täter und Geschädigten

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Sonntag, 22. September, gegen 20.35 Uhr nahm die Einsatzleitstelle der Polizei den Notruf eines Mannes entgegen. Der Anrufer gab an, auf der Ribbeckstraße von einem unbekannten "südländisch aussehenden" Mann beraubt worden zu sein. Der Räuber habe ihn mit einer zerbrochenen Glasflasche bedroht und ihm eine Stichverletzung zugefügt. Dann habe der Unbekannte ihm Bargeld entwendet und sei über einen Zaun geklettert. Nachdem der Anrufer dies erzählt hatte, brach das Telefonat ab. Einen Rückruf der Polizei beantwortet der Anrufer nicht. Die Polizei leitete daraufhin umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Räuber und dem unbekannten Geschädigten ein. Dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Während der Fahndung meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. Die Frau gab an, in einem Hinterhof an der Schützenbahn beobachtet zu haben, wie zwei Männer sich stritten. Einer habe eine Glasflasche zerschlagen. Möglichweise handelt es sich bei den Männern um den gesuchten Räuber und den späteren Geschädigten. Der Mann mit der Glasflasche ist etwa 1,80 Meter groß, auffallend schlank und trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Wollmütze. Die weitere Fahndung nach den beiden Männern blieb erfolglos. Die Polizei bittet den Geschädigten, sowie Zeugen, die Hinweise zur Tat und zum Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

