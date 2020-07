Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Kirschkernspucker erstattet Anzeige

Grünstadt, Kirchheimer Straße - 09.07.2020, 14:00 Uhr (ots)

Ein 59-Jähriger aus Bockenheim erhielt am 09.07.2020 Hausverbot in einem Grünstadter Supermarkt, nachdem er eine Kirsche aus der Auslage nahm und den Kern in die Melonenkiste spuckte. Jetzt hat er Anzeige wegen Nötigung gegen die Geschäftsleitung erstattet, weil man ihm im Markt bis zum Eintreffen der Polizei den Weg versperrte, als er gehen wollte.

