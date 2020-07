Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Shoulder Surfer in Grünstadter Bank

Grünstadt, Poststraße - 11.07.2020, 11:00 Uhr (ots)

Eine 71-Jährige aus Bissersheim wurde letzten Samstag Opfer einer Straftat in der Filiale der Sparda-Bank. Aufgrund der Corona-Vorschriften dürfen max. 2 Personen den Vorraum betreten. Die 71-Jährige sprach eine dritte Person an, die ihr relativ nahe kam und drängelte. Beim Geldabheben nahm der Täter offenbar unbemerkt die Bankkarte an sich und hob direkt auch einen 3-stelligen Euro-Betrag ab. Die PIN hatte er ausgespäht, als er über die Schulter der Geschädigten schaute. Videoaufnahmen werden ausgewertet. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170 cm groß, schwarze lockige Haare, dunkler Hauttyp, dunkel gekleidet, normale Figur.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



