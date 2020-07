Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Raiffeisenfiliale

Petershagen-Döhren (ots)

Bisher Unbekannte drangen in der Nacht zu Dienstag in die Raiffeisenfiliale in Döhren ein. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten zunächst gewaltsamen Zugang zu einem Lagerraum des Gebäudekomplexes. Anschließend hebelte man die Haupteingangstür des Objektes auf. Im Ladenlokal hatten es die Täter mutmaßlich auf den Verkaufstresen der integrierten Postfiliale abgesehen. Ersten Feststellungen nach wurde aber nichts entwendet.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

