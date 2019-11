Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0765 --Einladung zur Eröffnung des Polizeireviers Innenstadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsplatz 14 Zeit: 02.12.2019, 15:00 Uhr

Innensenator Ulrich Mäurer und Polizeipräsident Lutz Müller laden Medienvertreter am kommenden Montag zur Eröffnung des Polizeireviers Innenstadt am Bahnhof ein.

Große und helle Räume mit einer aufwändig restaurierten, denkmalgeschützten Decke: Nach anderthalb Jahren Bauzeit ist das neue Revier Innenstadt der Polizei Bremen fertig. In einem Gebäude mit der Wache der Bundespolizei nehmen die Landespolizisten jetzt ihren Dienst auf. So soll künftig mehr Polizei vor Ort sein und ein wichtiger Teil des Sicherheitskonzeptes für den Bahnhof sein. Die Bürger haben jetzt die Möglichkeit an zentraler Stelle, direkt am Bahnhof in Kontakt mit der Polizei zu treten. Zur offiziellen Eröffnung der frisch renovierten Räume werden Innensenator Ulrich Mäurer und Polizeipräsident Lutz Müller den Medien für Fragen zur Verfügung stehen.

Eröffnung des neuen Reviers Innenstadt:

Bahnhofsplatz 14

02.12.2019

15:00 Uhr

Medienvertreter werden gebeten, sich bis Freitag, 29.11.2019 15:00 Uhr per Mail über pressestelle@polizei.bremen.de anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell