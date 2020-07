Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Wohnungseinbruch in Bockenheim

Bockenheim, Burgundenstraße - 13./14.07.2020 (ots)

Der Sohn der geschädigten Hausbesitzerin stellte am 14.07.2020 den Einbruch in ein Anwesen in der Burgundenstraße fest. Am Vortag war das Haus noch unversehrt. Unbekannte Täter haben sich über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt verschafft und Wohnräume nach Stehlgut durchwühlt. Momentan gehen wir davon aus, dass Münzen gestohlen wurden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, möglicherweise hat jemand verdächtige Wahrnehmungen in Bockenheim gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt, Tel. 06359 93120.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell