Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Durchsuchungen bei Drogenverdächtigen ---

Diepholz (ots)

Am gestrigen Montag durchsuchte die Polizei in Sulingen gleich mehrere Wohnungen. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurden am frühen Morgen acht Wohnungen von Tatverdächtigen aufgesucht. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Polizei aus Sulingen und Diepholz erhielt dabei Unterstützung einer Sondereinheit der Bereitschaftspolizei.

Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 21 bis 26 Jahren konnten in den Wohnungen angetroffen werden. Sie wurden nach den Durchsuchungen zur weiteren Vernehmung zur Dienststelle verbracht. Nach Abschluß der polizeilichen Maßnahmen wurden alle wieder entlassen. Zwei Personen leisteten bei den Maßnahmen Widerstand und müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Bei den Durchsuchungen wurden mehrere Konsumeinheiten Betäubungsmittel, eine Elektroimpulswaffe, ein Butterflymesser und einige Schuss scharfe Munition sichergestellt.

Die Ermittlungen der Polizei gehen auch jetzt weiter, zunächst erst einmal müssen aber die Erkenntnisse aus den Durchsuchungen bearbeitet werden.

