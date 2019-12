Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Glätteunfall in Scholen - Polizei Syke sucht Fahrradeigentümer - Räuberische Erpressung in Bassum ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ein 78-jähriger Daimler-Fahrer aus Stuhr befuhr am Montag gegen 15.55 Uhr die Moordeicher Landstraße in Richtung Bremen und wollte nach links in die Straße Varreler Feld abbiegen. Dabei übersah er den 31-jährigen Radfahrer aus Bremen, der den Radweg in Richtung Groß Mackenstedt befuhr. Durch den Zusammenstoß kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 450 Euro.

Sulingen - Kennzeichendiebstahl

Am Montag in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 16:55 Uhr entwendete ein unbekannter Täter die amtlichen Kennzeichen eines in Sulingen, Am Bahnhof, abgestellten grauen Pkw, VW. Am PKW entstand Sachschaden.

Sulingen - Fahrraddiebstähle

Am Montag zwischen 14:30 Uhr und 21:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in Sulingen, Berliner Straße, verschlossen abgestellte Mountainbike der Marke Giant, Talon 3, im Wert von ca. 600.- Euro. Am gleichen Tage entwendete gegen 15.40 Uhr ein Unbekannter in Sulingen, Bahnhofstraße, ein vor der dortigen Praxisgemeinschaft für Physiotherapie abgestelltes Damen E-Bike. Der Täter wurde gegen 15.50 Uhr von dem Ehemann der Geschädigten in Nähe des Bus-Bahnhofes in Sulingen festgestellt, als er gerade in einer kleinen Gasse versuchte das Fahrradschloss zu demontieren. Nach Eintreffen der mittlerweile verständigten Polizei war der Täter bereits ohne das zuvor gestohlene E-Bike in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Einbruch

Am Montag, 09.12.2019, gegen 16.35 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Sulingen, Stettiner Straße, ein. Der Täter wurde von den im Haus befindlichen Bewohnern überrascht und flüchtete ohne Beute durch den angrenzenden Bürgerpark in unbekannte Richtung. Der Täter wird als ca. 1,80 Meter groß von kräftiger Statur beschrieben. Er war mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke, einer Jeanshose und weiß/grauen Sportschuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Scholen - Glätteunfall

Glück im Unglück hatte am heutigen Morgen eine 20-jährige Frau aus Wagenfeld bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 61 zwischen Scholen und Neuenkirchen. Gegen 07:40 Uhr überholte die Frau mit einem PKW Ford auf winterglatter Fahrbahn mehrere Fahrzeuge und verlor dabei die Kontrolle über ihren PKW. Sie geriet ins Schleudern und kam letztlich nach links von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen kam. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt, an dem PKW entstand allerdings Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Syke - Polizei sucht Fahrradeigentümer

Bereits am 23.11.2019 wurde ein Fahrrad der Marke Pegasus aufgefunden und bei der Polizei in Syke abgegeben. Alle Versuche den Eigentümer ausfindig zu machen scheiterten, auch liegt keine Diebstahlsanzeige vor. Die Polizei in Syke möchte aber dem rechtmäßigen Besitzer das Fahrrad wieder zurückgeben. Wer erkennt auf dem Foto sein Fahrrad wieder, oder kennt den Eigentümer? Hinweise nimmt die Polizei Syke, 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Räuberische Erpressung

Bereits am frühen Sonntagmorgen um 01.48 Uhr verließ ein 23-Jähriger am Bahnhof Bassum die Regionalbahn und ging Richtung Carl-Zeiss-Straße. Drei unbekannte männliche Personen folgten dem 23-Jährigen und verwickelten ihn in ein Gespräch. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie ihn dann auf, sein Portemonnaie herauszugeben. Er händigte dieses inclusive Bargeld, Reisepass und anderen Papieren aus. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in Richtung An der Weide. Eine umgehend eingeleitete Fahndung konnte nicht zum Auffinden der Täter führen. Die Täter werden als Anfang 20 Jahre alt und zwischen 170 und 190 cm groß beschrieben. Alle drei sind schlank, trugen blaue Jeans und blaue, olivfarbene und schwarze Jacken. Hinweise zu Tätern und der Tat nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke-Barrien - Diebstahl

In der Zeit von Sonntag, 21.30 Uhr, bis Montag, 13.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter vom Firmengelände eines Wohnmobilhändlers eine Abdeckplane sowie 4 Sätze Radkappen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, in Verbindung zu setzen.

Syke-Osterholz - Diebstahl

Bisher unbekannte Täter entwendeten aus einer Forstmaschine (Rückezug) zwei bestückte Werkzeugkisten, sowie mind. 50 Liter Diesel-Kraftstoff. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Verkehrsunfall

Beim Überqueren der Syker Straße kam es gestern Abend gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Bassumerin leicht verletzt wurde. In Höhe eines Supermarktes wollte sie die Straße überqueren und übersah dabei einen herannahenden PKW. Die 29-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell