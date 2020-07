Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Nägel vor Schuleinfahrt

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum vom 13.07.2020 bis 15.07.2020 legten bislang unbekannte Täter, vor der Einfahrt einer Schule in der Eduard Jost Straße in Bad Dürkheim, mehrfach Nägel auf den Boden. Diese waren so angeordnet das sie geeignet waren um Autoreifen zu beschädigen oder auch Sohlen von Schuhen zu durchbohren. Aufgrund der Ferienzeit kam es glücklicherweise bislang zu keinen Verletzungen oder Beschädigungen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

