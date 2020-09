Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sexuelle Belästigung - Unsicherer Sattelzug - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Sexuelle Belästigung

Am Montag um kurz nach 15:30 Uhr wurde an der Bushaltestelle Schulzentrum West, in der Berliner Straße, eine 15-jährige Schülerin von zwei Männern angesprochen und jeweils an den Po gefasst. Als zwei junge Männer in einem kleinen schwarzen PKW an der Bushaltestelle anhielten, entfernten sich die Po-Grabscher. Von der Schülerin wurden die beiden Männer wie folgt beschrieben. Der erste Mann war etwa 185cm groß und etwa 50 bis 55 Jahre alt. Er hatte eine Glatze und seitlich kurze graue Haare, graue Bartstoppel sowie einen leichten Bauchansatz. Er sprach Hochdeutsch ohne Dialekt. Der zweite Mann war etwa 50 Jahre alt und ca. 175cm groß. Er hatte helle Haare, die seitlich kurz rasiert waren. Das Haupthaar war zur Seite gekämmt. Er trug eine lange Hose und sprach ebenfalls Hochdeutsch ohne Dialekt. Die Polizei bittet Zeugen - vor allem die beiden Männer in dem schwarzen Kleinwagen - sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Kirchberg an der Jagst: Unfall beim Queren der Fahrbahn

Am Montag um kurz nach 16 Uhr befuhr eine 54-Jährige Suzuki-Lenkerin einen Feldweg entlang der L1040. An der Kreuzung kurz vor der L1040 kreuzte ein 37-Jähriger mit seinem PKW BMW von links die Fahrbahn und missachtete dabei den Vorrang der Suzuki-Lenkerin. Aufgrund des Zusammenstoßes verlor die 54-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, durchfuhr eine Wiese und kam quer zum Feldweg zum Stehen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 37-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde sein Führerschein sichergestellt und in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Folgeunfall

Aufgrund des Unfalles auf der L1040 wollte um 16.20 Uhr eine 41-jährige Fahrerin eines PKW Opel zwischen der B290 und Oberwinden mit ihrem Fahrzeug wenden. Hierzu wollte sie nach links in einen dortigen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden PKW Ford Focus eines 21-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Haller Straße übersah am Montag um 20 Uhr ein 21-Jähriger VW-Fahrer einen in diesem Moment vorbeifahrenden Audi eines 23-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Unsicherer Sattelzug

Am Montag um 12:30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife auf der Autobahn A6, zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim einen ausländischen Sattelzug, dessen Auflieger stark nach links hing. Daraufhin wurde der Sattelzug auf den Parkplatz Reußenberg geleitet. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrzeugrahmen des Sattelaufliegers an den hinteren Türen beidseitig gebrochen bzw. Durchrostet war. Dem Fahrer wurde eine Weiterfahrt untersagt, bis ein ordnungsgemäßer Fahrzeugzustand hergestellt wurde. Der LKW wurde daraufhin in einer nahegelegenen Werkstatt abgestellt und vom Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung eingezogen.

Fichtenau: Pedelec-Fahrer gestürzt

Am Montag um kurz nach 18:45 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Pedelec die Lange Straße in Wildenstein. Auf Höhe des dortigen Friedhofes rutschte das Rad auf einer Schotterfläche weg und der Fahrer stürzte. Hierbei wurde er, trotz eines Fahrradhelmes, schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein Notarzt an die Unfallstelle eingeflogen.

Satteldorf: Unfall auf der Autobahn

Am Montag um 16.20 Uhr befuhr ein 43-jähriger VW-Fahrer die linke Fahrspur der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim wechselte ein 59-jähriger Fahrer eines Wohnmobils vom rechten auf den linken Fahrsteifen, um einen weiteren PKW-Lenker das Auffahren auf die Autobahn zu ermöglichen. Der VW-Fahrer leitete daraufhin eine Vollbremsung ein und zog sein Fahrzeug nach links. Hierbei konnte er einen Zusammenstoß mit dem Wohnmobil verhindern, streifte mit seinem PKW jedoch die Mittelleitplanke. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

