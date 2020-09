Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruchsversuch, Sachbeschädigung, Küchenbrand

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Einbruchsversuch

Zwischen Freitag und Samstagvormittag versuchte ein Einbrecher in ein Gebäude in der Burrlesgasse einzudringen. Die Türe hielt den Versuchen stand, sodass der Täter nicht in das Innere gelangte. Es entstand lediglich Sachschaden an der Türe. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Scheiben eingeschlagen

Im Kälblesrainweg wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen eine Scheibe eines VW Touran eingeschlagen. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Im selben Zeitraum wurde in der Reutestraße ebenfalls eine Scheibe eines anderen VWs eingeschlagen. Entwendet wurde jeweils nichts. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Küchenbrand

Feuerwehr und Polizei rückten am Montagvormittag zu einem Küchenbrand in die Goethestraße aus. Dort hatte gegen 10 Uhr vermutlich die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses mehrere Gegenstände in den Backkofen gestopft, wodurch es zum Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung kam. Andere Personen befanden sich nicht im Gebäude. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Vorsorglich wurde ein Nachbargebäude vorübergehend geräumt. Die Bewohnerin wurde im Zuge der Fahndung im Stadtgebiet aufgegriffen. Sie wurde aufgrund ihres psychischen Zustandes in eine Fachklinik verbracht. Die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell