POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Einbruch, Unfälle

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

In der Stuttgarter Straße kam es am Montagmittag gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 53-jährigen VW-Fahrerin und einem 20-jährigen Radfahrer. Beim Einbiegen in die Höhenstraße kam es zu einem Crash zwischen dem Fahrradfahrer und der VW-Fahrerin. Dabei entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt.

Fellbach-Schmiden: Liegefahrrad angefahren

Ein 50-jähriger Mazda-Fahrer war am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr auf der Oeffinger Straße unterwegs. Beim Einbiegen in die Fellbacher Straße übersah er einen 52-jährigen Fahrer eines Liegefahrrads und erfasste diesen am Hinterrad. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrbahn musste kurzzeitig vollständig gesperrt werden.

Weissach im Tal: Autoreifen zerstochen

Zwischen Sonntagabend 19:00 Uhr und Montagmorgen 06:00 Uhr zerstach ein Vandale die Reifen eines in der Zangershalde geparkten Mercedes. Dadurch verursachte er einen Sachschaden von etwa 800 Euro. Der Polizeiposten Weissach bittet unter der Telefonnummer 07191 352623 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Waiblingen: Einbruch in "Villa Roller"

Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und Sonntagabend eine Nebeneingangstüre des Jugendzentrums "Villa Roller" in der Straße Alter Postplatz auf und beschädigten diese hierdurch. Im Inneren des Jugendzentrums wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts beschädigt oder entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

