POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradfahrer stürzt aufgrund querender Esel - Sachbeschädigung - Exhibitionist - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Rot am See: Unfall an Kreuzung

Kurz vor 13:00 Uhr war am Samstag ein 42-jähriger Radfahrer auf dem Fliederweg in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Blütenstraße übersah er den von rechts kommenden Opel eines 77-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Radfahrer von seinem Gefährt geschleudert wurde und sich dabei verletzte. Er wurde für die weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.200 Euro.

Satteldorf: Trunkenheitsfahrt

Im Rahmen einer Streifenfahrt unterzogen Polizeibeamte am Sonntag kurz nach 2:00 Uhr einen 53-Jährigen in seinem Opel Astra auf der K2659 zwischen Crailsheim und Satteldorf einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin beschlagnahmt und er wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht.

Crailsheim: Unbekannter beschädigt Quad mutwillig

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Sonntag, 9:30 Uhr hat ein Unbekannter ein in einer Tiefgarage in der Wilhelm-Frank-Straße ein Quad mutwillig beschädigt. Dabei hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Frankenhardt: Motorradfahrer stürzt aufgrund querender Esel

Kurz nach 14:00 Uhr am Sonntag war ein 52-Jährige mit seinem Suzuki-Motorrad auf der L1066 zwischen Honhardt und Steinbach unterwegs, als plötzlich mehrere Esel die Fahrbahn querten. Der Biker musste daraufhin sein Motorrad stark abbremsen. Dabei rutschte das Vorderrad weg und es kam zum Sturz. Der 52-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der bei dem unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Crailsheim: Unfall zwischen PKW und Motorrad

Eine 20 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war am Sonntag kurz nach 17:00 Uhr auf der Schillerstraße in Richtung Schönebürgstraße unterwegs. An der Kreuzung übersah sie den von links kommenden 62-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem PKW. Der Motorradfahrer und seine Sozia kamen dabei zu Fall. Dabei verletzte sich die 62-jährige Mitfahrerin leicht. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Blaufelden: Quad-Fahrer schwer verletzt

Kurz nach 18:00 Uhr wollte ein 28-jähriger Quad-Fahrer den Bahnübergang an der B290 durchfahren, als sich die Schranken bereits senkten. Der Quad-Fahrer stieß dabei mit dem Oberkörper bzw. dem Kopf an die Schranke. Dabei wurde die Schranke abgerissen. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Das Quad raste führerlos weiter, kam nach links von der Fahrbahn ab und kam letztendlich im Blaubach zum Liegen. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3700 Euro. Zur Bergung, Erstversorgung und Unfallaufnahme musste der Bahnverkehr sowie die B290 komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Kirchberg an der Jagst: Motorradfahrer verunglückt

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer war am Sonntag kurz nach 17:30 Uhr mit seinem Suzuki-Motorrad auf der L1040 unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kam er im Grünstreifen zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde in eine Klinik verbracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Samstagnacht, 23 Uhr und Sonntagabend, 17 Uhr, wurde im Schubartweg ein dort am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer PKW Daimler-Benz beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Gaildorf: Ekliger Nachbarschaftsstreit

Am Sonntag um 9 Uhr stellte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße fest, dass ein über ihm wohnender 51-jähriger Mann in der Nacht eine größere Menge Urin auf seinen Balkon geschüttet hatte. Durch den Urin wurden ein Grill, ein Stuhl sowie der komplette Fußboden auf dem Balkon verschmutzt.

Schwäbisch Hall: Exhibitionist

Am Sonntag um 17.40 Uhr liefen zwei Frauen den Fußweg von den Stadtwerken kommend in Richtung Minigolfanlage in der Straße Im Lindach. Hierbei erkannten sie einen im dortigen Gebüsch stehenden Mann, von welchem sie annahmen, dass er uriniert. Die beiden Frauen warteten deswegen eine kurze Zeit, bevor sie ihn ansprachen, ob er fertig sei, damit sie vorbeigehen könnten. Der Mann drehte sich kurz darauf zu den Frauen um. Hierbei erkannten diese, dass sich dieser selbst befriedigte. Der Mann trug zur Tatzeit eine schwarze Schildmütze, ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle Brille und eine dunkle 3/4 Hose. Der Mann sprach in russischer oder bulgarischer Sprache. Wer hat den Mann noch gesehen oder kennt diesen? Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Gaildorf: Auffahrunfall

Am Samstag um 15:45 Uhr ereignete sich auf der B298 zwischen Gaildorf und Unterrot, auf Höhe der Einmündung Burg, ein Unfall, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand. Ein 39-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz fuhr auf einen davorstehenden Audi eines 24-Jährigen auf.

Michelfeld: Motorradfahrer stürzt

Am Sonntag um 14:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Lenker eines Triumph-Motorrades die Rinnener Straße zwischen Waldfriedhof und Rinnen. Nach einer scharfen Rechtskurve geriet die Triumph, auf der dort ansteigenden Geraden, vor einer langgezogenen Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad fuhr noch ein kurzes Stück auf dem mit Laubblättern belegten Bankett. Anschließend verlor der 32-Jährige vollends die Kontrolle über sein Krad. An der folgenden, steil abfallenden Klinge stürzt er mitsamt seinem Krad in diese und kam etwa 5 Meter unterhalb der Straßen zum Liegen. Der Fahrer wurde bei diesem Unfall nur leicht verletzt. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

