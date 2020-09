Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Heubach - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Fahrradfahrer schwer verletzt Heubach Am Sonntagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, befuhr eine 51-jährige Ford-Lenkerin die K 3281 von Heubach in Richtung Lautern. Kurz nach dem Renkenhof kollidierte sie mit einem 55-jährigen Radlenker. Der 55-jährige wurde durch die Kollision auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Bislang konnte der Unfallhergang nicht abschließend durch den Verkehrsdienst Aalen geklärt werden. Es ist unklar, ob der Radfahrer zum Unfallzeitpunkt in Richtung Lautern fuhr oder wenden wollte und deshalb durch die 51-Jährige erfasst wurde. Die Verkehrspolizei Aalen bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Tel. 07361/580-0 zu melden.

