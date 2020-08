Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festgenommener Autoaufbrecher mit möglichem Glück im Unglück

Neuss (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (28.08.), gegen 03:10 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen mutmaßlichen Dieb, der im Begriff sein sollte, Autos auf einem Hotel-Parkplatz an der Selikumer Straße aufzubrechen. Tatsächlich fanden die Beamten an beschriebener Stelle einen BMW und einen Mercedes vor, an denen jeweils eine Scheibe mit roher Gewalt eingeschlagen beziehungsweise eingeworfen worden war. Doch sie fanden noch mehr: Im Mercedes lag der offenkundige Tatverdächtige und reagierte zunächst nicht auf die Ansprache der Polizisten. Der 27-Jährige, der sich blutende Verletzungen am Glas der Autoscheiben zugezogen hatte, stand allem Anschein nach so sehr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, dass er durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Bei sich trug er unter anderem mehrere Sonnenbrillen, die er vermutlich zuvor aus aufgebrochenen Pkw entwendet hatte.

Auch wenn der 27-Jährige vorläufig festgenommen wurde und ihn nun ein Ermittlungsverfahren erwartet, war die Tatsache, dass die Beamten ihn in seiner offensichtlich hilflosen Lage fanden, möglicherweise "Glück im Unglück" für den jungen Mann. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

