POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Dormagen-Hackenbroich (ots)

Am Donnerstag (27.08.) geriet ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Pilgenbusch" ins Visier von Langfingern. In einem Zeitraum zwischen 10 Uhr und 20:10 Uhr verschafften sich nach ersten Erkenntnissen der oder die Tatverdächtigen Zugang zu dem Gebäude, indem sie eines der Fenster aufhebelten. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und verließen das Haus durch die Terrassentür. Die Höhe der Beute wird noch ermittelt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer im genannten Zeitraum an der Straße "Am Pilgenbusch" oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

Machen Sie Einbrechern das Leben schwer! Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten Sie kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Vereinbaren Sie einen Termin unter 02131 300-0.

Die allgemeinen Beratungstermine im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" sowie weitere Infos zum Thema Einbruchsschutz findet man im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

